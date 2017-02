“Kern lebt offenbar völlig abgehoben” – Strache-Attacke auf Kanzler

Die Nutzerin beschwerte sich, dass die Wiener Schnellbahnlinie S7, mit der die Dame offenbar zur Arbeit fährt, ständig zu spät sei. Das verknüpfte sie mit einem überaus fragwürdigen Vorwuf: “Auf uns Österreicher wird einfach nicht mehr geachtet, weil es zählen ja nur mehr die Asylanten.”

Facebook © Facebook

Kerns-Facebook-Team antwortete wie folgt: “Wir wollten soeben den Schnellbahnverspätungsbeauftragten im Bundeskanzleramt zur Rede stellen und ihn bitten, die Verspätungszeiten für die S7 zu lockern, als uns eingefallen ist, dass es im Bundeskanzleramt keinen Schnellbahnverspätungsbeauftragten gibt.” Für Verspätungen gebe es übrigens viele Gründe, Asylwerber zählen aber nicht dazu. In einem späteren Kommentar äußerte das Team von Kern Verständis für den Ärger über die Verspätungen und bat die Frau, sich direkt an die ÖBB zu wenden.

Überhaupt nicht einverstanden mit der Antwort des Kanzler-Teams war FP-Chef HC-Strache, wie “oe24.at” berichtet. “Auch wenn man über die Form des Postings der Bürgerin diskutieren kann, diese “ironische Antwort” geht gar nicht”, so Strache via Facebook. “Solch eine abwertende Reaktion zeigt einmal mehr, dass SPÖ-Kern die Alltagsprobleme der Österreicherinnen und Österreicher völlig egal sind!“, lautet es in dem Posting weiter. Kern lebe “offenbar völlig abgehoben in einer anderen Welt”. Ein offenes Ohr am Bürger, aber keine Parodie seien angebracht: “Soll so jemand wirklich in Zukunft unser Land regieren?”, tobt Strache.