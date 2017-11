Kern kritisiert ÖVP-FPÖ-Verhandlungen als "Marketingprojekt"

SPÖ-Chef und Noch-Bundeskanzler Christian Kern positioniert sich schon für die Opposition und ortet Inhaltslosigkeit bei den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ. Diese seien bisher "ein einziges Marketingprojekt", kritisierte Kern im "Kurier" (Sonntag-Ausgabe). "Wenn ein Burschenschafter mit Skirennläufern verhandelt, dann geht es ums Spektakel und nicht um die Sache."

Die SPÖ müsse nun “wieder attraktiver, intellektuell reger, spannender werden”, erklärte Kern in der “Presse am Sonntag”. “So eine Phase mit weniger Regierungspragmatismus tut uns vielleicht wirklich gut”, zeigte er sich zweckoptimistisch. Für seine Partei stehe nun eine Neuordnung an: “Es wird ein ziemlicher Durchputzprozess”, kündigte Kern in der “Krone” an. Ziel sei es, das Kanzleramt wieder zurückzuholen.