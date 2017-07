Kern kann Kritik an Migrationsplan nicht nachvollziehen

Kern will ÖVP-Darstellung des Einschwenkens "nicht überbewerten" - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kann Kritik etwa seitens der Volkshilfe an seinem Sieben-Punkte-Plan gegen illegale Migration nicht nachvollziehen. Dass die ÖVP in den roten Vorschlägen ein Einschwenken auf ihre Linie sieht, will der Kanzler “nicht überbewerten”, “das ist so ein Spindoctoring”, befand er am Freitag nach dem Ministerrat.