Kern fordert mehr Ruhe in Sicherheitspaket-Diskussion

Kern bei Truppenbesuch mit Doskozil - © APA (HBF)

In der Diskussion um den ÖVP-Entwurf für eine Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten der Polizei hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Freitag am Rande eines gemeinsamen Truppenbesuchs mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) in Salzburg mehr Ruhe in der Diskussion eingefordert. “Das ist eine so sensible Materie, das darf man nicht zu einem Wahlkampfthema machen.”