Kern dementiert kolportierte Regierungsumbildung

Kern dementierte Gerüchte - © APA

In der Koalition wird weiterhin versichert, dass keine Umbildung im Regierungsteam geplant ist: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) stellte am Montag am Weg nach Brüssel die in Medien kolportierten Rochaden in Abrede. “Dass die ÖVP das Innenministerium abgibt, würde ich in die Kategorie ‘sehr unwahrscheinlich’ einordnen”, nannte der Kanzler im Gespräch mit Journalisten ein Beispiel.