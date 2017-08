Kerem Hasan holte Young Conductors Award der Festspiele

Neben dem Preisgeld darf Hasan bei den kommenden Festspielen ein Konzert in der Felsenreitschule dirigieren. Der Young Conductors Award wurde heuer zum achten Mal vergeben. Der Preis ist an Dirigenten bis 35 Jahren adressiert, um ihnen einen Karriereimpuls zu geben.

Die drei Finalisten dirigierten dieses Wochenende die Camerata Salzburg im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. “Kerem Hasan hat das nötige Selbstvertrauen, er weiß, was er will und er hat das nötige Talent, also die besten Voraussetzungen für eine internationale Karriere”, sagte Juryvorsitzender Dennis Russell Davies.

(APA)