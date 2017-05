Kerber wieder fit – Deutsche will in Paris “zuschlagen”

Kerber will in Paris überraschen - © APA (AFP)

Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber reist nach ihrem verletzungsbedingten Aus in Madrid und einer frühen Niederlage in Rom fit zu den French Open nach Paris. “Ich bin wieder voll gesund”, sagte die Deutsche am Mittwoch. Sie habe die freie Zeit genutzt, um ihre Oberschenkelblessur auszukurieren und sich bestmöglich auf das am Sonntag beginnende Grand-Slam-Turnier vorzubereiten.