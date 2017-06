Keramikkünstler am Elisabethplatz

Feldkirch. (etu) Liebevolle und von Hand gemachte Schätze wurden vergangenes Wochenende in Feldkirch unter die Lupe genommen. Der „Töpfermarkt mit Kunsthandwerk“ ist aber umgezogen, und die Händler waren begeistert: Die rauschende Ill rundete den Charme und die besondere Atmosphäre am Elisabethplatz ab. Am zweitägigen Markt waren wieder internationale Künstler vertreten.

Viele staunende Blicke

Veranstalter der Verkaufsausstellung war die Töpferei Güttinger aus Isny (Deutschland). Fast jedes Wochenende bereisen sie andere deutschsprachige Städte. „Wir freuen uns immer, wenn unsere Unikate und ‚kleinen Schätze‘ bestaunt werden“, sagt Bettina Güttinger. „Feldkirch ist eine wunderschöne Stadt – jeder Besuch bleibt in Erinnerung.“

In einigen dieser Werke stecken viele Dutzend Stunden Arbeit – merkte ein Künstler an. Dies spiegelt sich auch in den filigranen und detailreichen Stücken wider, darunter bunter Hals- und Handgelenksschmuck, kreative Brillenhalterungen, Mühlen und Stiftehalter aus Holz, niedliche Türbeschilderungen aus Keramik sowie ausgefallene Figuren und Formen aus Ton. Zwei Tage lang konnten die außergewöhnlichen Werke der Kunsthandwerker bestaunt und erworben werden. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Förderkreis für ein Kinderhilfsprojekt in Burkina Faso.