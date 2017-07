Kennzeichen geklaut – und auf nicht zugelassenen Pkw montiert

Schnelles Ende eines Kennzeichendiebstahls in Bregenz: Ein 24-Jähriger hatte am Samstag gegen 06.00 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Wohnanlage in Bregenz die Kennzeichentafel eines Pkw gestohlen. Er montierte diese dann auf seinem eigenen, allerdings nicht für den Verkehr zugelassenen Wagen. Eine zivile Polizeistreife erkannte dann zwei Tage später, vormittags, das gestohlene Kennzeichen an einem Pkw, welcher am Parkplatz eines Baumarktes in Bregenz abgestellt war, wieder.

Die Beamten observierten daraufhin das Fahrzeug, bis gegen 10:30 Uhr, drei Personen – darunter der 24jährige Fahrzeughalter – zum dem Auto gingen und von den Beamten angehalten werden konnten. Der 24-jährige Mann ist geständig.