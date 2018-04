Kenianischer Cannes-Beitrag in Heimatland verboten

Ein kenianischer Film, der beim Filmfestival in Cannes im Mai Premiere feiern wird, ist wegen seiner lesbischen Liebesgeschichte im eigenen Land verboten worden. "Rafiki" versuche, "Homosexualität zu legitimieren und normalisieren", sagte der Chef der kenianischen Filmklassifizierungsbehörde, Ezekial Mutua, am Freitag. Filme müssten aber die Werte der Gesellschaft reflektieren und respektieren.

“Wir können keinen Film erlauben, der den Anschein erweckt, dass Homosexualität in Kenia akzeptabel ist”, heiß es als Begründung. In Kenia – wie in vielen afrikanischen Ländern – ist Homosexualität verboten.

“Rafiki”, Swahili für “Freund”, ist nach Angaben der Regisseurin Wanuri Kahiu der erste kenianische Spielfilm, der bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes in der Nebenreihe “Un Certain Regard” eingeladen wurde. Er handelt von zwei Freundinnen in Nairobi, die sich ineinander verlieben und sich zwischen ihrem Glück und ihrer Sicherheit entscheiden müssen.