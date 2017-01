Kenianische Truppen töten 70 Terroristen in Somalia

Mitglieder der Al-Shabaab hatten am Freitag in der Früh einen Stützpunkt der Friedensmission der Afrikanischen Union in Somalia (Amisom) in Kolbiyow, nahe der Grenze zu Kenia, angegriffen. Es sei zu “schweren Gefechten” gekommen, bestätigte Paul Njuguna, Sprecher des kenianischen Verteidigungsministeriums.

Die sunnitischen Extremisten kämpfen um die Vorherrschaft in Somalia, häufig mit blutigen Anschlägen. Sie wollen am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat errichten. Bei einem Angriff im Jänner 2016 auf kenianische Truppen in Somalia könnten nach Angaben der somalischen Regierung bis zu 180 kenianische Soldaten getötet worden sein. Während Al-Shabaab nach Angriffen häufig höhere Opferzahlen nennt, schweigt die kenianische Regierung regelmäßig zu ihren militärischen Verlusten.

(APA/dpa)