Kenianer Kipchoge gewann Berlin-Marathon – Kein Weltrekord

Ein Jahr nach seinem Olympiasieg in Rio hat der Kenianer Eliud Kipchoge den 44. Berlin-Marathon gewonnen, den erhofften Weltrekord aber verpasst. Auf regennasser Straße setzte sich der 32-Jährige am Sonntag in 2:03:32 Stunden durch. Kipchoge blieb damit um 35 Sekunden über der von seinem Landsmann Dennis Kimetto vor drei Jahren in Berlin fixierten Bestmarke.