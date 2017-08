Kenia erließ drakonisches Gesetz gegen Plastiksackerln

Haftstrafen von bis zu vier Jahren oder 40.000 Euro Geldstrafe - © APA (AFP)

Mit dem weltweit schärfsten Gesetz gegen Plastiksackerln will Kenia die Verbreitung des umweltschädlichen Materials stoppen. Nach einem am Montag in Kraft getretenen Gesetz drohen Herstellern, Verkäufern und sogar Benutzern von Plastiksackerln Haftstrafen von bis zu vier Jahren oder Geldstrafen von 40.000 Dollar.