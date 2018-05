Vorarlberg: Keine Zulassung für Kinderonkologin

Dornbirn - Die Chemotherapeutische Behandlungen für Kinder im KH Dornbirn wurde eingestellt, berichten die Vorarlberger Nachrichten.

Das hat im Drama um den Erhalt des kinderonkologischen Schwerpunkts am Krankenhaus Dornbirn gerade noch gefehlt. Der einzigen dort tätigen Kinder­onkologin hat die Österreichische Ärztekammer die Zulassung zu diesem Additivfach versagt, berichten die “Vorarlberger Nachrichten” am Donnerstag. Deshalb wurden Anfang der Woche alle in Absprache mit der Unikinderklinik Innsbruck noch durchgeführten chemotherapeutischen Behandlungen eingestellt.