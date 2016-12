Waffenruhe in ganz Syrien vereinbart

Die syrische Armee betont, sowohl der “Islamische Staat” als auch die Fatah al-Sham sowie ihnen nahestehende Gruppen seien ausgeschlossen. Das türkische Außenministerium hatte wiederum alle vom UN-Sicherheitsrat als terroristische Gruppierungen eingestufte Rebellen genannt. Auf dieser Liste findet sich sowohl der IS, als auch die Al-Nusra-Front, nicht jedoch die Fatah al-Sham. Allerdings hat sich die Al-Nusra erst kürzlich in Fatah al-Sham umbenannt, um nicht länger als Al-Kaida-Verbündeter zu gelten.

Mehrere Rebellenvertreter erklärten danach hingegen, lediglich der IS sei von dem Abkommen ausgeschlossen. Zwar hätte die syrische Armee dies auch für die Fatah al-Sham angestrebt, sagte etwa ein Jaish al-Nasr-Sprecher, die Rebellen seien jedoch dagegen gewesen. Dasselbe gelte für den umkämpften Damaszener Vorort al-Ghouta.

Die syrische Opposition wiederum erklärte, die Feuerpause gelte nicht für den IS und für die syrische Kurdenmiliz YPG. Das sagte ein Sprecher der Freien Syrischen Armee am Donnerstag in Ankara.

Zuvor hatte das Oppositionsbündnis Syrische Nationale Koalition (SNC) über seinen Sprecher Ahmed Ramadan Unterstützung für die Feuerpause bekundet und alle Kräfte zu deren Einhaltung aufgerufen. Der Waffenstillstand war unter Vermittlung Russlands und der Türkei zustande gekommen.

“Es wurden drei Dokumente unterzeichnet, das erste wurde zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition abgeschlossen und legt eine Feuerpause auf dem gesamten syrischen Territorium fest”, erklärte Putin in Moskau. Die anderen beiden Texte beträfen die nötigen Maßnahmen um dies umzusetzen bzw. geplante Friedensverhandlungen. Putin kündigte zugleich eine “Reduktion” russischer Truppen im Bürgerkriegsland an. Sein Land werde jedoch “auf jeden Fall den Kampf gegen den internationalen Terrorismus fortsetzen”, so der russische Präsident.

“Mit diesem Abkommen verpflichten sich die Kriegsparteien, alle bewaffneten Attacken einzustellen – inklusive Luftschlägen – und versprechen, die von ihnen kontrollierten Gebiete nicht auszuweiten”, hieß in einem vom türkischen Außenministerium verbreiteten Statement. Zudem würden sich Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition “bald” im kasachischen Astana treffen, um unter Beisein der Garantiemächte Russland und Türkei Friedensgespräche zu starten.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, die USA könnten sich den Friedensbemühungen nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump anschließen. Auch Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, Irak und Jordanien seien eingeladen.

Ob bzw. welche Rolle kurdische Gruppen in den Verhandlungen spielen sollen, war zunächst unklar. Die Türkei hat zuletzt ihre Angriffe gegen die kurdische Terrormiliz PKK und nach türkischen Angaben mit ihr verbündeten kurdischen Milizen in Nordsyrien verstärkt. In der Mitteilung des türkischen Außenministeriums wird erwähnt, dass vom UNO-Sicherheitsrat als Terrororganisation eingestufte Bewegungen von der Waffenruhe ausgenommen sind. Die PKK wird zwar von der EU, den USA und der Türkei als Terrororganisation gesehen, nicht jedoch von der UNO.

Die Vereinten Nationen haben die Einigung auf eine Waffenruhe im syrischen Bürgerkrieg begrüßt. Eine umfassende Einstellung aller Feindseligkeiten sei der Rahmen für alle weiteren Bemühungen, sagte ein Sprecher des UN-Sonderbotschafters Staffan de Mistura am Donnerstag.

Auch der Iran hat die Waffenruhe in Syrien begrüßt. Darüber hinaus hat Außenmister Mohammad Javad Zarif seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow eine enge Zusammenarbeit Teherans bei den bevorstehenden syrischen Friedensverhandlungen zugesichert.

Unterdessen wurde laut Angaben der US-geführten Koalition ein IS-Kommandant in Syrien getötet. Abu Jandal al-Kuwaiti sei am Montag bei einem Luftangriff im Norden Syriens ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des US-Militärs mit. Al-Kuwaiti sei an der Rückeroberung von Palmyra beteiligt gewesen, anschließend sei er in die Nähe der IS-Hochburg Raqqa geschickt worden, hieß es.

Die USA machen den Kommandant für Angriffe auf die Einheiten der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) verantwortlich. Die SDF hatte im November mit Luftunterstützung der US-Koalition eine Offensive auf Raqqa gestartet. Angeführt werden die Einheiten von der Kurdenmiliz YPG.

