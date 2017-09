Keine Vorentscheidung in Davis-Cup-Halbfinali

Jo-Wilfried Tsonga glich für Frankreich gegen Serbien aus - © APA (AFP)

In den Davis-Cup-Halbfinali ist am ersten Tag noch keine Vorentscheidung gefallen. Sowohl zwischen Belgien und Australien als auch zwischen Favorit Frankreich und Serbien stand es am Freitagabend nach jeweils zwei Einzeln 1:1. Damit stehen die Finalisten erst am Sonntag fest.