Keine Verletzte bei Chemieunfall im Pinzgau

Am Gelände des Salzburger Hygiene-Spezialisten Hagleitner in Zell am See (Pinzgau) ist es am Donnerstag kurz vor 19.00 Uhr zu einem Chemieunfall gekommen. In einer Lagerhalle dürfte es in einem 200-Liter-Fass für Flüssigabfälle zu einer chemischen Reaktion gekommen sein. Es breitete sich dichter Rauch aus, die anwesenden Schichtarbeiter konnten jedoch alle unverletzt das Gebäude verlassen.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte das Fass in der komplett verrauchten Lagerhalle rasch lokalisieren und ins Freie transportieren. Ein weiterer Trupp suchte das Gebäude nach möglicherweise vermissten Person ab. Die Spezialisten des alarmierten Gefahrgutfahrzeugs für den Bezirk Pinzgau stellten schließlich fest, dass von dem Stoff keine Gefahr für Menschen ausging. Auch eine Chemikerin der Firma analysierte nochmals den Inhalt und gab Entwarnung. Nach rund zwei Stunden wurde der Einsatz beendet und der Schichtbetrieb wieder aufgenommen. (APA)