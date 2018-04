Keine Verhandlungen zwischen China und USA über Strafzölle

Trotz der Androhung von Strafzöllen gibt es noch keine Verhandlungen zwischen China und den USA, um einen Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften zu vermeiden. Dies bestätigte der Sprecher des Handelsministeriums in Peking, Gao Feng. Er warnte die USA davor, ihre Drohung wahr zu machen und weitere Zölle auf Importe aus China im Wert von 100 Mrd. US-Dollar zu verhängen.

Ein Handelskrieg könne die Interessen amerikanischer Arbeiter nicht schützen. Er werde auch den einfachen Verbrauchern in den USA schaden. “Wir wollen nicht, dass die Handelsspannungen zwischen China und den USA eskalieren”, sagte der Sprecher. “Aber China ist bereit, mit allen Eventualitäten umzugehen.”

Nachdem US-Präsident Donald Trump 25-prozentige Strafzölle auf Importe aus China im Wert von 50 Mrd. Dollar (40 Mrd. Euro) angekündigt hatten, konterte China mit Strafabgaben in gleicher Höhe auf Einfuhren aus den USA. Trump legte nach, indem er weitere Strafzölle auf Einfuhren von 100 Mrd. US-Dollar ins Auge fasst. Die ersten Abgaben dürften im Juni in Kraft treten.

Nach Ansicht führender Ökonomen dürfte eine weitere Eskalation des Zollkonflikts den Welthandel empfindlich behindern und so das Wachstum der Weltwirtschaft mittelfristig spürbar bremsen. Dämpfende Effekte seien aber nicht erst mit der Abschottung von Märkten zu erwarten, erklärten die deutschen Wirtschaftsforscher in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Frühjahrsgutachten.