Keine Tore im Hit der Vorarlbergliga

Die Fußballclubs aus Röthis und Langenegg trennten sich torlos.

Langenegg. Die Partie Zweiter gegen Erster, die vor etwa 700 Zuschauern über die Bühne ging, hielt leider nicht ganz, was sie von der Papierform her versprach. Zu sehr stand die Vorgabe „hinten die Null so lange wie möglich halten“ im Vordergrund. So neutralisierten sich die Teams in Halbzeit eins weitgehend, Torchancen waren Mangelware.