Keine technische Ursache bei Hubschrauberabsturz in Tirol

Rettungskräfte waren rasch an Ort und Stelle - © APA

Nach dem Hubschrauberabsturz mit zwei Toten in Pertisau nahe dem Achensee (Bezirk Schwaz) am vergangenen Mittwoch ist bei der Untersuchung des Wracks kein technischer Defekt zutage getreten. Dies berichtete die Tirol-Ausgabe der “Kronen Zeitung” am Dienstag. “Wir haben keinen Fehler gefunden”, sagte Peter Urbanek, Leiter der Untersuchungsstelle des Verkehrsministeriums.