Keine slowakische Geheimvereinbarung zu Flüchtlingsquote

Es gebe weder geheime Vereinbarungen, noch habe sich sein Kabinett mit der Quotenregelung einverstanden erklärt, versicherte Fico bei einer parlamentarischen Fragestunde am Donnerstagnachmittag. “Es würde gegen unsere Politik gehen,” betonte er. Der Ministerpräsident war aufgefordert zu erklären, warum Brüssel Anfang der Woche nicht auch gegen sein Land ein Vertragsverletzungsverfahren wegen fehlender Aufnahme von Flüchtlingen eingeleitet hatte, wie gegen Polen, Ungarn und Tschechien.

Seine Regierung “hat und wird” die Quotenregelung stets für “unsinnig und technisch nicht durchführbar” halten, unterstrich Fico. Die Quoten seien ein absolutes Fiasko. Davon zeugt auch, dass von 160.000 Flüchtlingen aus Griechenland und Italien bisher lediglich 18.000 umverteilt wurden, meinte er.

Ihn selbst habe auch überrascht, dass die EU-Kommission nur gegen die drei Länder vorgehen wolle, sagte Fico. Die Kommission sei aber unabhängig und die Slowakei könne ihre Entscheidungen nicht beeinflussen. Bisher habe er zur Sache auch keinerlei nähere Informationen, werde aber die Situation aufmerksam verfolgen. Laut Fico wolle man das Thema auch beim nächste Woche anstehenden Treffen der Visegrad-Gruppe in Warschau besprechen.

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos hatte am Dienstag in Brüssel erklärt, die Slowakei habe zuletzt Zusagen “in Geiste der Verpflichtungen abgegeben”. Laut Fico hat sein Land bisher lediglich auf freiwilliger Basis 149 assyrische Christen aus dem Irak aufgenommen, von denen sich 87 weiterhin im Land befinden. Der Rest ist inzwischen in die Heimat zurückgekehrt.

Fico versucht in der Flüchtlingsfrage sogenannte “effektive Solidarität” durchzusetzen, jedes Land sollte seiner Meinung nach zur Lösung des Problems beitragen, muss aber souveränes Recht haben selbst zu entscheiden in welcher Weise. “Ich habe immer geschaut, dass der Slowakei keine Lösungen aufgezwungen werden – auf anderer Seite ist mir klar, dass wir diesem Problem nicht entgehen können,” meinte er. Die Slowakei hatte als erstes der Visegrad-Länder gegen den EU-Quotenbeschluss von 2015 Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg geführt.

