Keine SCHAU! ohne Klassiker

Messe-Rallye Die SCHAU! garantiert Spaß für die ganze Familie! Die Messe-Rallye führt durch das gesamte Gelände und verspricht einen tollen Abschluss. Dabei gibt es an sieben Stationen interessante Aufgaben für die SCHAU!- Sprösslinge zu lösen.

ModeSCHAU!

Viermal täglich dreht sich bei der Mode- SCHAU! in Halle 1 alles um die Trends des kommenden Sommers. Es wird farbenfroh, aufregend und stylisch! Nouba Events legt den Fokus der Show auf Folklore – ganz nach dem Motto „Back to the Roots“. Beginn ist jeweils täglich um 11.00, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr.