Keine Schäden nach Erdbeben auf Insel Lesbos

Das Zentrum des Bebens lag in der Region von Troja - © APA (Archiv)

Zwei Erdbeben haben am Sonntag die Menschen auf der Insel Lesbos in der Ostägäis und in der nahen türkischen Küstenregion von Troja in Angst versetzt. Die Beben hatten nach vorläufigen Messungen des Mittelmeer-Erdbebenzentrums eine Stärke von 4,7 und 4,3. Das stärkere ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit), das zweite am frühen Sonntagmorgen.