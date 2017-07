Keine Österreicher für Essay-Preis “Tractatus” nominiert

Der Essay-Preis Tractatus wird in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben. Die Preisverleihung findet am 22. September im Rahmen des 21. Philosophicum Lech (20. bis 24. September) statt. Ins Leben gerufen wurde der Preis vom Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier.

Die dreiköpfige Jury, bestehend aus Barbara Bleisch, Michael Krüger und Franz Schuh, nominierte in diesem Jahr zum zweiten Mal die Werke von fünf deutschen Schriftstellern und eines Schweizers. Gelistet sind Dan Diner für “Aufklärungen. Wege in die Moderne”, Ralf Konersmann für “Wörterbuch der Unruhe”, Beate Rössler für “Autonomie. Ein Versuch über das gelungene Leben”, Roberto Simanowski für “Abfall. Das alternative ABC der neuen Medien”, Andreas Urs Sommer für “Werte. Warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt” und Dieter Thomä für “Puer Robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds”.

Prämiert werden “herausragende Essays oder essayistisch orientierte Sachbücher, die philosophische Fragen für eine breitere Öffentlichkeit verständlich diskutieren und einen Beitrag zu einer nicht nur fachspezifischen Debatte von philosophischen Fragen liefern”, beschrieb der wissenschaftliche Leiter des Philosophicum Lech, Konrad Paul Liessmann, die dem Preis zugrunde liegenden Kriterien. Berücksichtigt würden dabei besonders die Originalität des Denkansatzes, die Gelungenheit der sprachlichen Gestaltung und die Relevanz des Themas.

In seiner diesjährigen Auflage widmet sich das Philosophicum Lech dem Thema “Mut zur Faulheit. Die Arbeit und ihr Schicksal”. Renommierte Philosophen und Vertreter benachbarter Wissenschaften werden sich in diesem Rahmen fragen, wie viel Mut es bedarf, um sich eine Welt zu denken, in der sich nicht alles um die Arbeit dreht, und mit dem Publikum darüber diskutieren.

(APA)