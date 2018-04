Keine Langeweile in den Ferien

Das Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche in Hittisau wird weiter ausgebaut.

Hittisau. Die neun Wochen Sommerferien werden für die Kinder und Jugendlichen in Hittisau wie im Flug vergehen. Wie in den vergangenen Jahren wird auch heuer ein abwechslungsreiches Sommerprogramm angeboten. Und das bietet diesmal ganze 20 verschiedene Programmpunkte. „Es haben sich wieder viele Vereine, Firmen und Privatpersonen bereit erklärt mitzuarbeiten und so können wir heuer ein noch vielseitigeres Programm anbieten. Erstmals gibt es zum Beispiel ein kreatives Angebot für Papas mit ihren Kindern“, erklärt Christina Fetz-Eberle vom Initiatorinnen-Team.

Das Programm findet den ganzen Sommer über statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen drei und 16 Jahren. Es gibt Angebote für drinnen und draußen, für Kreative und Sportliche. Dazu gehören Tanzcamp, Fahrradworkshop, Kräuterworkshop, Alptag und vieles mehr. „Die Kinder sollen erfahren, was man bei uns im Ort alles erleben kann“, so Christina Fetz-Eberle.

Auch der Naturpark Nagelfluhkette bietet ein besonderes Programm für Kinder an: In den Sommerferien finden fünf viertägige Junior Ranger Sommercamps für naturinteressierte Kinder zwischen 9 und 12 Jahren im Allgäu und im Vorderwald statt. Die kleinen Forscher haben Zeit zum Entdecken, Beobachten und Lernen und werden von einem erfahrenen Duo aus Ranger und Naturparkführer betreut. Sie übernachten auf dem Junior Ranger Stützpunkt – in Vorarlberg ist das die Güntlealpe in Hittisau – und machen von dort aus Exkursionen im Naturparkgebiet. So lernen sie spielerisch die Tier- und Pflanzenwelt ihrer Heimat kennen und erfahren, wie Landwirt, Älpler und Forstwirt ihre Flächen „schützen und nützen“. .Die Vorarlberger Camps finden von 31. Juli bis 3. August und von 21. bis 24. August 2018 statt. Die Anmeldung ist ab 22. Mai 2018 per Email an junior.ranger@naturpark-nagelfluhkette.eu möglich. Alle Informationen dazu findet man dann auf www.nagelfluhkette.info