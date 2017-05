Keine konkreten Terror-Verdachtsmomente in Österreich

Bedrohung prinzipiell vorhanden, aber nicht konkret - © APA (dpa)

In Österreich hat es bisher “keine konkreten Verdachtsmomente” für einen bevorstehenden Terroranschlag gegeben. Dies erklärte der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung, Peter Gridling, am Freitagabend in der “ZiB2”. Allerdings gebe es mit über 300 Personen, die in den Jihad gezogen seien, ein “permanentes Gefahrenpotenzial”.