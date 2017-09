Keine Beweise: Psychotiker ist wieder ein freier Mann

Was ist das Beste für den 21-jährigen Bludenzer, der offenbar medizinische Hilfe benötigt? Dazu trafen Familienangehörige eine schwierige Entscheidung. Die Mutter und der Bruder machten gestern von ihrem Recht Gebrauch, vor Gericht als Zeugen nicht mehr auszusagen. Deshalb lagen für die Strafrichter des Landesgerichts Feldkirch keine Beweise für den behaupteten versuchten schweren Raub mehr vor.

Der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Sabrina Tagwercher wies daraufhin den Antrag der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf Einweisung des schuldunfähigen Betroffenen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Richter setzten den 21-Jährigen sofort auf freien Fuß. Bis zum gestrigen Prozess war er seit April im Landeskrankenhaus Rankweil zwangsweise angehalten und dort behandelt worden.

Mehrere Vorstrafen. Weil er beim angeklagten Vorfall vom 1. April nach Ansicht von Gerichtspsychiater Reinhard Haller wegen einer drogenbedingten Psychose zurechnungsunfähig und damit schuldunfähig war, konnte der fünffach vorbestrafte Arbeitslose zu keiner Strafe verurteilt werden.

Nachdem sich die Familienangehörigen im Einweisungsprozess ihrer Aussage entschlagen hatten, durfte das Gericht ihre belastenden Angaben vor der Polizei nicht verwerten. Vor der Polizei hatte die 48-jährige Mutter des Betroffenen zu Protokoll gegeben, ihr Sohn habe sie um fünf Uhr in ihrem Schlafzimmer mit einem Stanleymesser mit einer vier Zentimeter langen Klinge bedroht. Er habe zu ihr gesagt, er werde sie umbringen, wenn sie ihm kein Geld mehr gebe.

Der Betroffene machte in der Hauptverhandlung keine Angaben. Verteidiger Mario Fluch sagte, sein Mandant könne sich an den angeblichen Vorfall nicht erinnern. Gerichtsgutachter Haller merkte an, der 21-Jährige sollte zumindest noch ein paar Monate im Landeskrankenhaus bleiben.