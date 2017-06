Keine Anklage gegen Wilders wegen Anti-Islamrede in Wien

Niederlande lehnten Österreichs Ersuchen um Strafverfolgung ab - © APA

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders wird wegen umstrittener Äußerungen gegen den Islam 2015 in Wien nicht strafrechtlich verfolgt. Das entschied die niederländische Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Den Haag. Die österreichischen Justizbehörden hatten die Niederlande um strafrechtliche Verfolgung des Politikers gebeten.