Kein WM-Start für Montafoner Frederic Berthold

Trotz seines dritten Rang bei der Kombination in Wengen erhält der St. Gallenkircher Frederic Berthold kein Start bei der Alpinen Ski WM in St. Moritz. Die ÖSV Trainer entschieden sich für den Tiroler Marco Schwarz und gegen Frederic Berthold. Somit gibt es für den Speed-Spezialist kein WM-Rennen im Nobelort der Schweiz. Neben Hirscher werden Mathias Mayer, Vincent Kriechmayr, Romed Baumann sowie eben Schwarz bei der Kombination für den ÖSV an den Start gehen.