Kein US-Visa für Sportlergruppe von Mourad Laachraoui

Die Gruppe wollte an den US Open in Las Vegas teilnehmen - © APA (AFP)

Belgischen Taekwondo-Kämpfern ist die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt worden. Dazu gehörte auch Europameister Mourad Laachraoui, der Bruder von einem der Selbstmordattentäter der Brüsseler Anschläge vom vergangenen Jahr. Die Gruppe wollte an den US Open in Las Vegas teilnehmen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga am Dienstagabend berichtete.