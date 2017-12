Kein Topfavorit, aber einige heiße Sieganwärter

Mit Rekordsieger Hard und Alberschwende sind beim heutigen Masters-Start in Wolfurt gleich zwei Westliga-Mannschaften im Einsatz. Wolfurt, FC Dornbirn und Höchst zählen zu den ganz großen Mitfavoriten auf den Turniersieg

Heute ab 18.30 Uhr beginnt mit insgesamt 40 Amateurteams der eigentliche Hallenzauber um die inoffizielle Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft. Dreizehn Vereine und die heimische Akademie-Mannschaft trugen sich bislang in die Siegerliste beim Wolfurter Hallenmasters ein. Das Double ist noch keinem Team gelungen. Titelverteidiger Lauterach erteilte dem Veranstalter FC Wolfurt eine Absage, demnach wird sich wohl ein neuer Klub in die Geschichtsbücher der langen Erfolgsstory eintragen.

Dreimal, 2017, 2010 und 1997, verpasste Hausherr Wolfurt mit dem Vizetitel ganz knapp den Turniersieg vor eigenem Publikum. Im Vorjahr unterlag Wolfurt im Hofsteigderby dem regierenden Champion Lauterach mit 2:3 in der Overtime. Vielleicht gelingt es diesmal dem FC Wolfurt, der auch dieses Jahr zu den Favoriten zählt. Mit Gastspieler Aleksandar Djordjevic (spielt in OÖ bei Oedt), Tormann Laurin Godula, Serkan Aslan, Martin Schertler, dem Brüderpaar Benjamin und Tobias Neubauer und Scharfschütze Harun Erbek hat man mehr als genügend Qualität um den so erhofften Premierensieg zu fixieren. „Wir wollen das Heimturnier endlich mal gewinnen“, sagt Wolfurt-Neocoach Peter Sallmayer, der natürlich bei seinem Debüt doppelte Anstrengungen unternimmt um die begehrte Siegertrophäe erstmals in die Höhe zu stemmen. Mit zwei Siegen in den Nachtragspartien hätte Wolfurt im Frühjahr sogar noch die Chance auf einen ganz vorderen Tabellenplatz.