Kein Spa zum Wohlfühlen: VOL.AT verlost DVD und Blu-ray von “A Cure for Wellness”

Ein junger, ehrgeiziger Manager (Dane DeHaan) wird beauftragt, den Vorstandsvorsitzenden der Firma von einem idyllischen aber mysteriösen ‘Wellness-Center’ zurückzuholen, das sich an einem abgelegenen Ort in den Schweizer Alpen befindet. Schon bald vermutet er, dass die wundersamen Anwendungen des Spas nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Als er beginnt, die erschreckenden Geheimnisse aufzudecken, wird sein Verstand auf eine harte Probe gestellt: bei ihm wird die gleiche seltsame Krankheit diagnostiziert, die alle anderen nach Heilung verlangenden Gäste dort festhält.

“A Cure For Wellness” ist bereits jetzt als Download verfügbar. Ab 10. August gibt es Film auch auf Blu-ray und DVD. VOL.AT verlost in Kooperation mit 2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment jeweils eine DVD und eine Blu-ray von “A Cure For Wellness”. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an linda.carugati@russmedia.com schicken. Bitte geben Sie auch an, ob sie eine Blu-ray oder eine DVD gewinnen möchten.