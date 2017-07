Kein Sieger in Rapids Testschlager gegen Celtic Glasgow

Celtic gastierte in Amstetten - © APA

Fußball-Rekordmeister Rapid hat sich am Samstag im Testschlager von Schottlands Meister Celtic Glasgow mit 1:1 getrennt. Die beiden Treffer in Amstetten fielen aus Elfmetern. Joelinton brachte die noch bis Mittwoch im Trainingslager in Windischgarsten weilenden Hütteldorfer unmittelbar vor dem Pausenpfiff voran, Moussa Dembele glückte bei seinem Comeback aber noch der Ausgleich (73.).