Kein Sieg zum "Hunderter" für FFC Vorderland

Eine unglückliche 0:1-Heimniederlage kassierte FFC Vorderland gegen Südburgenland und fiel auf Platz sechs zurück.

FFC Vorderland traf am 20. Mai in der 16. Runde der ÖFB Frauen Bundesliga zuhause auf FC Südburgenland . In einer knappen Partie hatte FC Südburgenland das bessere Ende für sich, FFC Vorderland musste sich letztendlich 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Der Spielverlauf im Detail:

In der 35. Minute geht FC Südburgenland in Führung. Das Tor zum 0:1 erzielt Franziska Thurner.

Petra Mitter wird in Minute 50 von Schiedsrichter Manuel Prantl mit Gelb bestraft.

Yaribeth Andreina Ulacio Villanueva verhindert in der 75. Minute ein sicherscheinendes Gegentor. Schiedsrichter Manuel Prantl sieht darin einen klaren Regelverstoß und zeigt ihr glatt Rot.

Barbara Weber wird in Minute 90+2 von Schiedsrichter Manuel Prantl mit Gelb bestraft.