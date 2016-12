Kein Rausschmiss, aber letzte Verwarnungen für zwölf Gäste

„Wir haben schon zwölf Besucher vor einem drohenden Rausschmiss gewarnt, aber noch keinem Zuschauer das Hausverbot ausgesprochen. Wenn es aber die Situation verlangt, müssen wir Taten setzen“, so ein Security-Mitarbeiter im Gespräch. Vor acht Jahren hat sich die Firma Sportsmann.de die weltweiten Livestraiming-Lizenzrechte bei der inoffiziellen Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft in Wolfurt erworben. Seitdem werden alle Spiele des Sparkassen-Hallenmasters via Bildschirm über verschiedene Wettanbieter gezeigt und selbstverständlich auch Sieg-Quoten angeboten. Für das Mastersturnier war es eine große Aufwertung und der Werbeeffekt ist dementsprechend riesengroß.