Kein Ortswechsel nach Muntlix: KG Dafins bleibt

Die Räumlichkeiten im zweiten Stock vom Gemeindeamt Zwischenwasser platzten anlässlich der 28. öffentlilchen Sitzung der Gemeindevertretung aus allen Nähten. Viele Eltern aus Dafins waren gekommen und gepannt, ob der Kindergarten Dafins ab Herbst 2017 etwa eine neue Wirkungsstätte erhält. Aufgrund der zu geringen Anzahl an Kindern, war es eine Überlegung wert, wollte man das die neun Kids ab dem neuen Schuljahr 2017/2018 statt in Dafins in Muntlix den Kindergarten besuchen. Allerdings blieb es bei einer Drohung. Zwischenwasser Gemeinderat Bernhard Keckeis stellte den Antrag, dass der KG Dafins für die nächsten zwei Jahre weiterhin offen bleibt und fortgeführt wird. Die GV beschloss einstimmig diesen Antrag zum Wohle der Kinder aus Dafins. Der KG Dafins ist während der Woche nur halbtägig geöffnet. Die 22 Gemeindevertreter von Zwischenwasser waren sich einig: „Die Schließung wäre ein soziales Chaos geworden.“ Der Tarif für den Besuch vom Kindergarten ab Herbst 2017 wird etwas erhöht.