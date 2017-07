Kein neuer Austria-Spieler für Langzeitverletzten Djuric

Erster erwarteter Testsieg von Austria Lustenau. Erst in der Schlussphase fielen vier der fünf Treffer innert neun Minuten. Dreimal (Paulo Victor/30), Barbosa (31.) und Ronivaldo (80.) trafen die Lipa-Schützlinge noch auf Aluminium. Stark vor allem der brasilianische Innenverteidiger William und Ronivaldo sowie mit seiner Einwechslung Alexander Joppich. Spielmacher Sandro Djuric wird nicht operiert und in fünf Wochen wird bei einer nochmaligen MRT Untersuchung geschaut ob es wieder verheilt ist. Lipa wünscht sich einen neuen 10er, der einem Österreicher gleichgestelt wäre, doch laut Austria „Boss“ Hubert Nagel gibt es keine Verpflichtung mehr. Immerhin so Nagel steigt der Brasilianer Joao Pedro nächste Woche wieder ins Training ein, welcher die Rolle als Regisseur ausführen kann.

FC Widnau – SC Austria Lustenau 0:5 (0:1)

Torfolge: 4. 0:1 Lucas Barbosa, 81. 0:2 Sobkova, 83. 0:3 Ronivaldo, 89. 0:4 Bösch, 90. 0:5 Ronivaldo

SC Austria Lustenau: Mohr (70. Sebald); Grasegger (70. Tiefenbach), William, Kobleder (79. Friedrich), Dorn (56. Bösch); Krainz (46. Lang), Lovric (46. Sobkova); Dossou (65. Joppich), Paulo Victor (61. Gabryel), Pavlovic (23. Avramovic); Barbosa (46. Ronivaldo)