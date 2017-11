Kein Hinweis auf EU-Aufnahme östlicher Anrainerstaaten

Gipfel zur östlichen Partnerschaft fand in Brüssel statt

Gipfel zur östlichen Partnerschaft fand in Brüssel statt

Die EU hat beim Gipfel mit den osteuropäischen Anrainerstaaten Ukraine, Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und Weißrussland keine Hinweise auf eine Aufnahme dieser Länder in die Europäische Union gegeben. In der am Freitag beschlossenen Abschlusserklärung des Gipfels werden lediglich "die europäischen Bestrebungen und die europäische Wahl der betroffenen Partner" anerkannt.

Zugleich wird auf die Assoziierungsabkommen verwiesen, welche die EU mit der Ukraine, Moldau und Georgien hat. “Die Vereinbarungen liefern die Grundlage für eine beschleunigte politische Assoziierung und wirtschaftliche Integration mit der Europäischen Union. Die Gipfelteilnehmer begrüßen die Unterstützung der EU für ihre Umsetzung”, heißt es in der Gipfelerklärung.

Die EU hat 20 wirtschaftliche und gesellschaftliche Schlüsselbereiche identifiziert, in denen die sechs Länder bis 2020 bestimmte Erfolge erzielen sollen, von der Korruptionsbekämpfung bis zum Klimaschutz, wirtschaftlichen Anreizen und mehr Mobilität.