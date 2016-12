Kein Geständnis nach Festnahme eines Flüchtlings in Salzburg

In dem Flüchtlingsheim wurde der Mann festgenommen - © APA

Nach der Festnahme eines 25-jährigen Marokkaners in einem Flüchtlingsheim in Fuschl (Flachgau) wegen des Verdachtes der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, kommuniziert der Verdächtige zwar mit den Ermittlern, ein Geständnis liegt laut Staatsanwaltschaft Salzburg aber nicht vor. Mittlerweile wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen.