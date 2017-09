Kein Geld für Süßigkeiten: 13-Jähriger griff Betreuer an

Der 29-Jährige verständigte mit dem Handy die Polizei, woraufhin ihm der Bursch das Telefon entriss und zerstörte. Beim Eintreffen der Polizisten in der Unterkunft hatte sich die Lage bereits beruhigt. Doch plötzlich gerieten sich der Jugendliche und ein Syrer in die Haare. Als die Beamten einschritten, ging der Nigerianer auch auf sie los, sodass sie ihm die Handfesseln anlegten. Die Polizisten brachten den Burschen schließlich in eine Klinik. Er wird nun wegen mehrerer Delikte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(APA)