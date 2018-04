Kein Geld für Ausbau der Kinderbetreuung - Kritik aus Vorarlberg

Der Bund hat im Gegensatz zu den letzten Jahren für nächstes Jahr keine Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung budgetiert. Aus Vorarlberg hagelt es Kritik.

Im Familienministerium bekräftigte man auf APA-Anfrage, dass sich der Bund auch künftig an den Kosten zum Kinderbetreuungsausbau beteiligen wolle. Das Büro von Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) verwies zudem darauf, dass die derzeit drei Bund-Länder-Vereinbarungen laut Regierungsprogramm im Sinne der Transparenz zu einer Vereinbarung zusammengelegt werden sollen. “Derzeit finden vorbereitende Gespräche zwischen den zuständigen Ressorts statt”, hieß es in einer Stellungnahme. “Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur Umsetzung dieses Vorhaben werden wir zeitgerecht aufnehmen, um bis zum Sommer eine Lösung zu erzielen.”

Offen bleibt dennoch, in welcher Höhe der Bund den Ländern künftig im Kinderbetreuungsbereich unter die Arme greift: Es seien “vorsorglich bereits entsprechende Mittel” reserviert, verwies das Familienministerium auf die zusammen 90 Mio. Euro für Sprachförderung und Gratiskindergarten. “Über die Höhe der Mittel bzw. der Gesamtsumme kann erst nach Abschluss der Verhandlungen Auskunft gegeben werden”, ließ man sich noch nicht in die Karten schauen.

Rüscher: “Bund hat finanzielle Mitverantwortung”

AKritik an der Bundespolitik kommt daher aus Vorarlberg: „Ich kann nicht auf der einen Seite im Regierungsprogramm den weiteren Ausbau der elementarpädagogischen Einrichtungen fordern, gleichzeitig jedoch die Finanzierung dafür nicht sicherstellen“, wundert sich die Voralberger ÖVP-Kinderbetreuungssprecherin Martina Rüscher über die mögliche Finanzierungslücke im Bundesbudget. Rüscher verweist in diesem Zusammenhang auf das Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ, das Reformen und Weiterentwicklungen im Bereich der Elementarpädagogik definiert: „Es freut mich, dass die Bundesregierung vor allem die Kindergärten weiter aufwerten und Kinderbetreuung ausbauen will. Ich würde mir allerdings wünschen, dass dies partnerschaftlich mit den Ländern und Gemeinden erfolgt. Streicht der Bund die dringend benötigte Unterstützung für Kindergärten und Kinderbetreuung, liegt die gesamte Last bei Gemeinden und dem Land“, so Rüscher abschließend.