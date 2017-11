Kein Durchblick: Zu viele Optiker in Bregenz?

Der Branchenmix in der Bregenzer Innenstadt scheint recht einseitig und verwundert den einen oder anderen Bürger. So gibt es etwa seit der Eröffnung der Pearle-Filiale im GWL gleich sieben Optiker.

Am 27. Oktober hat im Bregenzer Einkaufszentrum GWL in den freigewordenen Verkaufsräumlichkeiten im Erdgeschoss eine Pearle-Filiale eröffnet. Damit gibt es in der Innenstadt in einem Umkreis von nur wenigen Kilometern sieben Geschäfte, die Optiker-Dienstleistungen anbieten. Allein in der Fußgängerzone um die Kaiserstraße finden sich neben Pearle die Optiker Scharax und Nasahl (Schulgasse) und der Brillenspezialist Fielmann. In der Römerstraße bietet Sehwerk Augenoptik seine Dienste an. Kuner Optik Juwelier können Kunden in der Fußgängerzone am Kornmarkt besuchen und eine Filiale der Hartlauer-Kette in der Bahnhofstraße.