Kein Antrag Österreichs auf Grenzkontrollen am Brenner

Keine temporären Grenzkontrollen am Brenner - © APA

Österreich hat nach Angaben der EU-Kommission in Brüssel keine Wiedereinführung von Grenzkontrollen am Brenner wegen Flüchtlingsströmen aus Italien beantragt. “Wir haben keine Notifikation Österreichs zu einer Wiedereinführung temporärer Grenzkontrollen erhalten”, sagte eine EU-Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel.