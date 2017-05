Kehrtwende in Brasilien: Präsident stimmt Ermittlungen zu

Temer lehnt einen Rücktritt ab - © APA (AFP)

Brasiliens Präsident Michel Temer hat den Einspruch gegen Strafermittlungen gegen ihn überraschend zurückgezogen. “Wir wollen, dass alles so schnell wie möglich geklärt wird”, sagte sein Anwalt Gustavo Guedes am Montag. Am Samstag noch hatte Temer ein Aussetzen der Ermittlungen durch den Obersten Gerichtshof gefordert.