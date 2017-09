Kehlmann eröffnet Festival der Weltliteratur in Zagreb

Daniel Kehlmann bestreitet am Sonntag den Auftakt - © APA

Literatur des deutschsprachigen Raums steht im Mittelpunkt des 5. Festivals der Weltliteratur vom 3. bis 9. September in Zagreb und Split. An dem vom kroatischen Verlag Fraktura organisierten Festival nehmen 52 Autoren aus 17 Ländern teil. In Zagreb bestreitet am Sonntag Daniel Kehlmann den Auftakt, in Split eröffnet das in Wien lebende italienische Autorenpaar Monaldi & Sorti das Festival.