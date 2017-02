Kehlegger Skitage in den Semesterferien

Dornbirn. (mima) Wie schon in den Jahren zuvor nutzt der Sportklub Kehlegg die Semesterferien für die Anfängerskitage am Bödele. Kinder ab fünf Jahren erhalten dabei wertvolle Erfahrungen für das sichere Skifahren.

Anmeldungen noch möglich

Die Skitage werden in zwei verschiedenen Gruppen abgehalten. Geplant sind dabei die Anfängerskitage und die Schülerskitage für die Fortgeschrittenen. Geboten wird vom SK Kehlegg wiederum eine optimale Betreuung in Kleingruppen und natürlich das beliebte Abschlussrennen mit Medaillen und Preisen. Anmeldungen sind noch möglich auf der Homepage des Vereins unter www.sk-kehlegg.at. Währenddessen hoffen die Veranstalter noch auf etwas Schnee am Bödele. „Am vergangenen Wochenende mussten wir bereits wegen Schneemangel am Bödele ein VSV Sprunglaufbewerb ins Montafon verlegen. Aber wir hoffen bis zum Beginn der Ferien noch auf kältere Temperaturen und etwas Schnee“, so SK Kehlegg Obmann Günther Stoß.