Keferböck gewann Jänner-Rallye nach kuriosem Ende

Johannes Keferböck hat die Jänner-Rallye mit Start und Ziel in Freistadt für sich entschieden. Der Mühlviertler und sein Beifahrer Hannes Gründlinger sicherten sich am Samstag bei der 33. Auflage der zuletzt zwei Jahre pausierenden Traditionsveranstaltung den Sieg. Keferböck lag in seinem Ford Focus R5 am Ende 1:21,7 Minuten vor Markenkollege Gerhard Aigner. Besonderes Pech hatte Simon Wagner.

Der 24-jährige Mühlviertler lag nach der 16. und damit letzten Sonderprüfung in Führung, auf dem Weg zurück nach Freistadt gab das Getriebe des vermeintlichen Siegerautos aber den Geist auf. Wagner stand mit seinem Mazda 45 Kilometer vom Etappenziel, welches laut Reglement erreicht werden muss, entfernt. Ihn ereilte jenes Schicksal, das drei Prüfungen zuvor schon den klar dominierenden Niki Mayr-Melnhof aus dem Rennen geworfen hatte.

Der nach dem ersten Tag voran liegenden Favorit aus der Steiermark musste nach einem Problem mit dem Motor seines Ford Fiesta R5 ebenfalls aufgeben. Bis dahin hatte Mayr-Melnhof bereits mit 2:45 Minuten Vorsprung geführt. “Das ist einfach nur Pech. Es war trotzdem eine super Rallye für uns. Dass dir dann eine defekte Benzinpumpe alles kaputt macht, dafür gibt es eigentlich keine Worte”, sagte Mayr-Melnhof.

Keferböck, der zum zwölften Mal am Start der Jänner-Rallye stand, durfte sich indes freuen. “Das ist echt hart für Simon. Er hätte sich den Sieg verdient. Aber so ist es im Rallyesport, einmal bist du oben, einmal unten”, meinte der eigentlich Zweitplatzierte.

Endstand der Jänner-Rallye im Raum Freistadt vom Samstag (1. Lauf Staatsmeisterschaft): 1. Johannes Keferböck/Hannes Gründlinger (AUT) Ford Fiesta R5 2:21:12,0 Std. – 2. Gerhard Aigner/Marco Hübler (AUT) Ford Fiesta R5 +1:21,7 Min. – 3. Hermann Gaßner/Lena Öttl (GER) Mitsubishi Evo X 2:41,4