Kaya und Schwärzler sind neue Kunstturn-Landesmeister

Insgesamt waren 13 Vereine bei den Jugend-Landesmeisterschaften im Kunstturnen vertreten. 131 Mädchen in sieben Wettkampfklassen sowie 98 Buben in acht Klassen zeigten beachtliche Leistungen.

Bei den Mädchen wurde nach dem Reglement des 2017 neu eingeführten Vorarlberger Kinderprogrammes geturnt. Neue Übungen mit der Option auf Bonus-Punkte und Elemente an Zusatzgeräten wie dem Reck und Männer-Barren sowie Sprünge auf Mattenstapel standen erstmals auf dem Programm. Bei den Turnern kam in den Stufen der jüngeren Turner die Kinderstufe 2017 zur Austragung.

Die fortgeschrittenen Turnerinnen und Turner konkurrierten in den Jugendstufen 3, 2 und 1. Neben den Landesmeister-Titeln ging es in den Jugendstufen auch um eine Standortbestimmung in Hinblick auf VTS-Startplätze für die Österreichische Jugendmeisterschaft am 17. und 18. Juni in Wien.

Medaillenstatistik

Verein Gold Silber Bronze TSZ Dornbirn 5 4 2 TS Hohenems 4 0 2 TS Wolfurt 3 4 7 TS Lustenau 1 1 0 Tecnoplast TS Höchst 1 0 2 TS Rankweil 1 0 1 TS Röthis 1 0 1 Sparkasse SG Götzis 0 4 1 TS Satteins 0 1 0

Weiters vertretene Vereine: TS Dornbirn, TS Egg, TS Fußach, TS Jahn Lustenau