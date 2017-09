Kay One lässt beim Fahren die Finger vom Handy. - © Instagram

Rapper Kay One (33) hält beim Autofahren an jeder Raststätte und jeder Parkbucht. “Ich mache das nicht, weil ich eine Blasenschwäche habe, sondern ich checke dann auf meinem Handy WhatsApp-Nachrichten und gucke, was bei Instagram neu reingekommen ist”, sagte der Musiker am Montag bei der Vorstellung der Verkehrssicherheitskampagne #FingervomHandy in München.