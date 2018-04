Lustige Premiere der Spielgruppe Latschau rund um und in der Edelgastronomie

Allein schon der Titel „Kaviar trifft Currywurst“ der diesjährigen Aufführung der Spielgruppe Latschau versprach unterhaltsame Stunden. Und genau so gestaltete sich die Premiere der langgedienten Laienschauspielgruppe an diesem Abend in Latschau. Rund um die Edelgastronomie wurden die Zuschauer in gastronomische Höhenflüge entführt, und das in Montafoner Manier.